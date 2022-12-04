Полиция Кипра спасла 13 мигрантов, которые пытались попасть на остров на протекающей лодке
Береговая охрана Кипра спасла группу мигрантов, прибывших на протекающей лодке к юго-восточной части острова. Об этом сообщила кипрская полиция. При этом в ведомстве не стали раскрывать данных ни о гражданстве нелегалов, ни об отправной точке их выхода в море.
"Накануне около 15:00 к юго-востоку от мыса Греко была замечена небольшая лодка с 13 нелегальными иммигрантами на борту, включая троих несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
В итоге сотрудники морской полиции подобрали нелегалов с протекающей лодки и доставили на берег. После этого мигрантов перенаправили в центр временного размещения беженцев "Пурнара". При этом 24-летнего капитана судна взяли под стражу.
Ранее Лайф сообщал, что тела 15 погибших мигрантов обнаружены на побережье Туниса. Предварительно, все они были нелегалами из разных стран, в том числе выходцами из государств Африки, которые расположены к югу от Сахары.
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ТАСС / АР