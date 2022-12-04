Полиция Кипра спасла 13 мигрантов, которые пытались попасть на остров на протекающей лодке

Береговая охрана Кипра спасла группу мигрантов, прибывших на протекающей лодке к юго-восточной части острова. Об этом сообщила кипрская полиция. При этом в ведомстве не стали раскрывать данных ни о гражданстве нелегалов, ни об отправной точке их выхода в море.

"Накануне около 15:00 к юго-востоку от мыса Греко была замечена небольшая лодка с 13 нелегальными иммигрантами на борту, включая троих несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В итоге сотрудники морской полиции подобрали нелегалов с протекающей лодки и доставили на берег. После этого мигрантов перенаправили в центр временного размещения беженцев "Пурнара". При этом 24-летнего капитана судна взяли под стражу.