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4 декабря, 16:21

Полиция Кипра спасла 13 мигрантов, которые пытались попасть на остров на протекающей лодке

Береговая охрана Кипра спасла группу мигрантов, прибывших на протекающей лодке к юго-восточной части острова. Об этом сообщила кипрская полиция. При этом в ведомстве не стали раскрывать данных ни о гражданстве нелегалов, ни об отправной точке их выхода в море.

"Накануне около 15:00 к юго-востоку от мыса Греко была замечена небольшая лодка с 13 нелегальными иммигрантами на борту, включая троих несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

В итоге сотрудники морской полиции подобрали нелегалов с протекающей лодки и доставили на берег. После этого мигрантов перенаправили в центр временного размещения беженцев "Пурнара". При этом 24-летнего капитана судна взяли под стражу.

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Ранее Лайф сообщал, что тела 15 погибших мигрантов обнаружены на побережье Туниса. Предварительно, все они были нелегалами из разных стран, в том числе выходцами из государств Африки, которые расположены к югу от Сахары.

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ТАСС / АР

Наталья Исакова

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