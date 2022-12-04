"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 декабря, 16:17

Египет надеется в декабре получить первый транш от МВФ в размере 750 миллионов долларов

Первый транш кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) должен поступить Египту в декабре 2022 года. Страна рассчитывает получить около 750 миллионов долларов, это 25% от общей суммы программы финансовой поддержки. С таким заявлением выступил министр финансов страны Мухаммед Мааит на экономической конференции, организованной газетой Al-Mal.

"МВФ оценил дефицит финансирования в течение четырёх лет, на которые рассчитана программа, в 16 миллиардов долларов или четыре миллиарда долларов ежегодно", — отметил глава Минфина.

Россиян предупредили об эпидемии опасного вируса из Египта

Россиян предупредили об эпидемии опасного вируса из Египта

Египет в октябре этого года договорился с МВФ о предоставлении расширенной кредитной линии на сумму три миллиарда долларов. По программе соглашения предусмотрено дополнительное финансирование в размере одного миллиарда долларов по линии Фонда устойчивости МВФ, а также дополнительного пакета в размере пяти миллиардов долларов от региональных и международных финансовых институтов на льготных условиях.

Ранее Лайф писал о том, что зиму Европа сможет пережить благодаря накопленным резервам, но в следующем году она столкнётся с рекордными ценами на газ и электричество. Такая перспектива обрисована в докладе Международного валютного фонда.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров