Египет надеется в декабре получить первый транш от МВФ в размере 750 миллионов долларов

Первый транш кредитной программы Международного валютного фонда (МВФ) должен поступить Египту в декабре 2022 года. Страна рассчитывает получить около 750 миллионов долларов, это 25% от общей суммы программы финансовой поддержки. С таким заявлением выступил министр финансов страны Мухаммед Мааит на экономической конференции, организованной газетой Al-Mal.

"МВФ оценил дефицит финансирования в течение четырёх лет, на которые рассчитана программа, в 16 миллиардов долларов или четыре миллиарда долларов ежегодно", — отметил глава Минфина.

Египет в октябре этого года договорился с МВФ о предоставлении расширенной кредитной линии на сумму три миллиарда долларов. По программе соглашения предусмотрено дополнительное финансирование в размере одного миллиарда долларов по линии Фонда устойчивости МВФ, а также дополнительного пакета в размере пяти миллиардов долларов от региональных и международных финансовых институтов на льготных условиях.