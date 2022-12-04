Захарова иронично ответила на слова Вайкуле, что она и Пугачёва тащили страну

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление эстрадной латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что в своё время она якобы "содержала весь Советский Союз", а её коллега по цеху и давняя подруга Алла Пугачёва и вовсе тащила на своих плечах всю Россию.

Вайкуле утверждает, что она содержала СССР, а Пугачёва — Россию. Видео © Telegram / "Пул № 3"

"Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачёва — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", — написала Захарова в телеграм-канале, добавив в конце поста хештег #содержалки.

Громкое заявление Вайкуле прозвучало в эфире выпуска программы на телеканале "Дождь"*, фрагмент которого опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов. В интервью латвийская артистка также заявила, что Пугачёва "отдала всю себя российскому народу", но "получила обратно плевок, но не всех, а маленькой злой глупой массы".

Напомним, 29 сентября Алла Пугачёва улетела из России в Израиль вместе с младшими детьми Гарри и Лизой. Позднее у певицы нашли гражданство Израиля, которое она получила в мае этого года.