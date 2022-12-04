Шольц штудирует книги о Путине, чтобы понять его идеи

Канцлер Германии Олаф Шольц, как оказалось, в свободное время штудирует книги о Владимире Путине и его статьи, чтобы понять российского лидера. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel. В материале издания упоминается несколько книг европейских авторов о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе Кремля, а также статья президента РФ "Об историческом единстве русских и украинцев".

"Канцлер пытается выяснить, к кому прислушивается Путин, какая литература влияет на кремлёвского лидера, на какой теоретической концепции базируется его политика", — говорится в статье.

Чтобы понять, откуда российский президент черпает идеи, Шольц, утверждают журналисты, даже встречался с болгарским политологом и "экспертом по Путину", а также консультировался с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.