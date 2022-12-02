"Неизбежный ответ": Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по целям на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский лидер указал, что ракетные удары ВС РФ стали вынужденной и неизбежной мерой, сообщили в Кремле.

"Было отмечено, что Российские вооружённые силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе беседы Путин вновь подробно разъяснил принципиальные подходы России к проведению спецоперации, а также обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также осуществлять подготовку бойцов ВСУ.

Как указал Путин, всё перечисленное, а также политическая и финансовая поддержка Украины приводят к нежеланию Киева вести переговоры. В результате действий власти страдают мирные жители, ведь руководство "стимулирует радикальных украинских националистов к совершению новых кровавых преступлений". В связи с этим Германии необходимо всё тщательно обдумать и пересмотреть подход.

Кроме того, стороны затронули вопросы реализации стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России, а также указали на необходимость "добросовестного комплексного" выполнения сделки.