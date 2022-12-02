"Неизбежный ответ": Путин объяснил Шольцу причины ракетных ударов по целям на Украине
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по Украине вынужденной и неизбежной мерой
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский лидер указал, что ракетные удары ВС РФ стали вынужденной и неизбежной мерой, сообщили в Кремле.
"Было отмечено, что Российские вооружённые силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе беседы Путин вновь подробно разъяснил принципиальные подходы России к проведению спецоперации, а также обратил внимание на деструктивную линию западных государств, которые продолжают поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также осуществлять подготовку бойцов ВСУ.
Как указал Путин, всё перечисленное, а также политическая и финансовая поддержка Украины приводят к нежеланию Киева вести переговоры. В результате действий власти страдают мирные жители, ведь руководство "стимулирует радикальных украинских националистов к совершению новых кровавых преступлений". В связи с этим Германии необходимо всё тщательно обдумать и пересмотреть подход.
Кроме того, стороны затронули вопросы реализации стамбульских "пакетных" договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России, а также указали на необходимость "добросовестного комплексного" выполнения сделки.
Кстати, ранее Лайф писал, что в НАТО признали эффективность ударов Вооружённых сил России по украинской инфраструктуре. Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, эффект от ракетных ударов колоссальный. По его словам, несмотря на работу системы противовоздушной обороны Украины, атаки ВС России наносят значительный ущерб.