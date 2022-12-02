Ещё несколько банков Киргизии перестали принимать карты "Мир"

Почти десять киргизских банков отказались продолжать обслуживание российских карт платёжной системы "Мир". Об этом заявил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков.

"Отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", — объяснил он в ходе заседания парламентской фракции "Ишеним".

При этом Куленбеков уточнил, что киргизский Нацбанк никак не вмешивался в ситуацию.