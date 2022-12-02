Ещё несколько банков Киргизии перестали принимать карты "Мир"
Около десяти банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир" из-за угрозы санкций
Почти десять киргизских банков отказались продолжать обслуживание российских карт платёжной системы "Мир". Об этом заявил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков.
"Отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", — объяснил он в ходе заседания парламентской фракции "Ишеним".
При этом Куленбеков уточнил, что киргизский Нацбанк никак не вмешивался в ситуацию.
Напомним, 14 октября киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир". Данное решение коснулось системы более 20 финансовых организаций. Спустя несколько дней аналогичное решение приняли киргизские "Дос-Кредобанк" и "Бакай банк". Вслед за ними перестали принимать "Мир" следующие финансовые организации: "Банк Азии", государственный "Айыл-банк", "Кыргызский инвестиционный кредитный банк". Позже аналогичное решение приняли ещё два киргизских банка.
ТАСС / Сергей Коньков