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2 декабря, 11:06

Ещё несколько банков Киргизии перестали принимать карты "Мир"

Около десяти банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир" из-за угрозы санкций

Почти десять киргизских банков отказались продолжать обслуживание российских карт платёжной системы "Мир". Об этом заявил замглавы Национального банка республики Кайып Куленбеков.

"Отказались обслуживать карты "Мир" из-за угрозы вторичных санкций", — объяснил он в ходе заседания парламентской фракции "Ишеним".

При этом Куленбеков уточнил, что киргизский Нацбанк никак не вмешивался в ситуацию.

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Напомним, 14 октября киргизский банк "Компаньон" приостановил обслуживание российских карт "Мир". Данное решение коснулось системы более 20 финансовых организаций. Спустя несколько дней аналогичное решение приняли киргизские "Дос-Кредобанк" и "Бакай банк". Вслед за ними перестали принимать "Мир" следующие финансовые организации: "Банк Азии", государственный "Айыл-банк", "Кыргызский инвестиционный кредитный банк". Позже аналогичное решение приняли ещё два киргизских банка.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Коньков

Николь Вербер

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