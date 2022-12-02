Путин призвал Шольца сделать прозрачным расследование теракта на "Потоках"
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости прозрачного расследования дела о подрыве "Северных потоков". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер назвал ЧП на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" террористическим актом, обстоятельства которого нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.