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4 декабря, 17:40

Блинкен: В США работают над альтернативой признанию России "спонсором терроризма"

В американском Конгрессе в настоящее время разрабатывают методы усиления давления на Россию без признания её "страной спонсором терроризма". Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной – спонсором терроризма", — сказал в разговоре с журналистами глава Госдепа США.

По словам Блинкена, признание РФ "страной – спонсором терроризма" может повлечь непредвиденные последствия. Он также добавил, что рестрикции в отношении Москвы имеют незамедлительное воздействие, которое постепенно нарастает.

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Напомним, что 23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, в которой Россия упоминается как "страна – спонсор терроризма". Законодатели утверждают, что военные удары по инфраструктуре Украины "нарушают международное право". Отметим, что резолюции ЕП не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но их широко используют в медийной и политической среде Евросоюза для продвижения и распространения конкретных политических позиций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".

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Getty Images / Kevin Dietsch

Наталья Исакова

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