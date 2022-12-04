Блинкен: В США работают над альтернативой признанию России "спонсором терроризма"

В американском Конгрессе в настоящее время разрабатывают методы усиления давления на Россию без признания её "страной – спонсором терроризма". Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы постоянно рассматриваем, какие меры можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с использованием назначения "страной – спонсором терроризма", — сказал в разговоре с журналистами глава Госдепа США.

По словам Блинкена, признание РФ "страной – спонсором терроризма" может повлечь непредвиденные последствия. Он также добавил, что рестрикции в отношении Москвы имеют незамедлительное воздействие, которое постепенно нарастает.