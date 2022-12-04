МЧС открыло горячую линию после частичного обрушения дома в Нижневартовске

МЧС России после обрушения в жилом доме в Нижневартовске открыло горячую линию. Родственники погибших и пострадавших могут получить информацию по телефону +7 (3467) 397-777, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В ближайшее время в Нижневартовск вылетит губернатор ХМАО Наталья Комарова. С ней для оказания помощи пострадавшим также отправятся на место ЧП директор Департамента социального развития Тереза Пономарёва и группа психологов. Кроме того, для помощи в установлении причин и ликвидации последствий в Нижневартовск прибудут директор Департамента региональной безопасности Александр Тиртока и замгубернатора региона Азат Ислаев. Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовск вместе с бригадой медиков вылетел директор Департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.