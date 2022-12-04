Мельник вызвал бурю негодования, призвав переписать немецкий учебник по истории

Пользователи Twitter раскритиковали замминистра иностранных дел Украины, экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который недавно осудил авторов немецкого учебника. В школьном пособии указано, что в 2014 году большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России. Дипломат не согласился с таким утверждением и вызвал бурю негодования. Пользователи Сети отметили, что в учебнике должны быть прописаны конкретные факты, а не мнение "узкого круга националистически настроенных украинцев".

"Исторические книги нельзя переписывать только потому, что они не отвечают чьим-то современным взглядам. Объективность должна быть на первом месте", — отметил пользователь.

"Будьте очень осторожны, может случиться и так, что однажды правда о вас тоже будет написана в учебнике, и она вам не понравится!" — указал другой.

"Лучше не забывайте о своих учебниках истории. Мы не нуждаемся в вашем историческом пересмотре. Продолжайте отдавать дань уважения своему нацистскому другу Бандере. Нацист остаётся нацистом!" — написал ещё один пользователь.

"Украине давно пора отключить интернет... Разве у них нет других забот, кроме учебников в немецких школах?" — возмутился комментатор.