Жиру обогнал Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции по футболу за всю историю

Нападающий французской сборной Оливье Жиру, открывший счёт в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре против национальной команды Польши, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Теперь у 36-летнего Жиру на счету 52 мяча за сборную Франции. Таким образом, он обогнал легендарного форварда Тьерри Анри (51 гол). Напомним, сейчас Жиру на клубном уровне выступает за итальянский "Милан". В составе французской сборной он победил на ЧМ в России в 2018 году.