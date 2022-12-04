Жиру обогнал Анри и стал лучшим бомбардиром сборной Франции по футболу за всю историю
Нападающий французской сборной Оливье Жиру, открывший счёт в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в Катаре против национальной команды Польши, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.
Теперь у 36-летнего Жиру на счету 52 мяча за сборную Франции. Таким образом, он обогнал легендарного форварда Тьерри Анри (51 гол). Напомним, сейчас Жиру на клубном уровне выступает за итальянский "Милан". В составе французской сборной он победил на ЧМ в России в 2018 году.
Ранее Лайф сообщал, что Аргентина победила Австралию на ЧМ и вышла в четвертьфинал. Голы в составе победителей забили Лионель Месси (35-я минута) и Хулиан Альварес (57). На 77-й минуте полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отправил мяч в собственные ворота.
ТАСС / АР / Christophe Ena