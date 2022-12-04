Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Франции обыграла национальную команду Польши со счётом 3:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Таким образом, французы вышли в четвертьфинал мундиаля. Встреча проходила на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.

В команде победителей отличились Оливье Жиру, который забил мяч в ворота соперника на 44-й минуте, и Килиан Мбаппе, на счету которого два гола (74, 90+1). Со стороны поляков счёт подправил Роберт Левандовский (90+8, с пенальти).

Теперь в четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между Англией и Сенегалом, который состоится позднее сегодня.