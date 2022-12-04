Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Франции обыграла национальную команду Польши со счётом 3:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Таким образом, французы вышли в четвертьфинал мундиаля. Встреча проходила на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе.
В команде победителей отличились Оливье Жиру, который забил мяч в ворота соперника на 44-й минуте, и Килиан Мбаппе, на счету которого два гола (74, 90+1). Со стороны поляков счёт подправил Роберт Левандовский (90+8, с пенальти).
Теперь в четвертьфинале французы встретятся с победителем матча между Англией и Сенегалом, который состоится позднее сегодня.
Напомним, по итогам 3 декабря в четвертьфинал уже вышла сборная Нидерландов, которая обыграла США со счётом 3:1. Теперь голландцам предстоит встретиться с аргентинцами — они победили Австралию в матче 1/8 финала.
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ТАСС / АР