Количество погибших нерп в Дагестане выросло до 2,5 тысячи

Число погибших нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 2,5 тысячи. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.