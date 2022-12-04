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4 декабря, 16:57

Количество погибших нерп в Дагестане выросло до 2,5 тысячи

Число погибших нерп на побережье Каспийского моря в Дагестане выросло до 2,5 тысячи. Об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"Специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По данным министерства, особенно много тел находится в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. Причины гибели тюленей будут установлены после проведения лабораторных исследований.

Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

Названа основная версия массовой гибели тюленей на побережье в Дагестане

Ранее Лайф писал, что на берегу Каспийского моря в Дагестане было обнаружено около 700 мёртвых тюленей. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. При этом позже число погибших тюленей увеличилось до 1,7 тысячи.

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ТАСС / Муса Салгереев

Никита Осипов

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