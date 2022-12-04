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Регион
Опубликовано 4 декабря 2022, 16:40
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Кадыров рассказал, как проходит зачистка освобождённых территорий в Запорожье

Кадыров рассказал, как проходит зачистка в Каменке-Днепровской в Запорожской области

Бойцы ОМОНа "Ахмат-Крепость" и "Ахмат-Грозный" продолжают осуществлять планомерные зачистки освобождённых территорий Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"В этот раз бойцы ОМОНа "Ахмат-Крепость" (на транспорте) и "Ахмат-Грозный" максимально эффективно отработали в населённом пункте Каменка-Днепровская", — написал чеченский лидер в телеграм-канале и опубликовал кадры этого процесса.

Кадыров отметил, что "наши парни действуют аккуратно и быстро" — это позволяет свести к минимуму ущерб гражданской инфраструктуры, а также избежать потерь среди военнослужащих ВС РФ. По прибытии на объект бойцы ОМОНа проводят его проверку, заранее перекрывая пути возможного отступления ВСУ. В случае обнаружения противника российские военные приступают к его ликвидации. Причём, как подчеркнул глава Чечни, высокий уровень подготовки позволяет им сделать это "за считаные минуты".

Кадыров: В Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв
Кадыров: В Херсонской области задержаны диверсанты ВСУ, которые готовили подрыв

Ранее Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР. Он отметил, что боевые задачи в этом районе были выполнены бойцами "Ахмата", которые "продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных" спецподразделений.

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Telegram / Kadyrov_95

Наталья Исакова
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