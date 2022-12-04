Новак заявил о разработке механизма запрета торговли при потолке цен на нефть
Правительство РФ продумывает механизм запрета на введение потолка цен на нефть, который намерены применить страны Запада. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия не будет поставлять топливо в государства, которые прибегнут к таким мерам.
"Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к ещё большей дестабилизации рынка", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что введение потолка цен может затронуть и другие продукты, а также другие страны, кроме России.
Напомним, что власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в Официальном журнале ЕС.
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