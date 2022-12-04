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4 декабря, 16:56

Новак заявил о разработке механизма запрета торговли при потолке цен на нефть

Правительство РФ продумывает механизм запрета на введение потолка цен на нефть, который намерены применить страны Запада. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия не будет поставлять топливо в государства, которые прибегнут к таким мерам.

"Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к ещё большей дестабилизации рынка", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что введение потолка цен может затронуть и другие продукты, а также другие страны, кроме России.

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть по ценовому потолку

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть по ценовому потолку

Напомним, что власти Евросоюза завершили процедуру принятия решения о введении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Финальным шагом стало опубликование документа в Официальном журнале ЕС.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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