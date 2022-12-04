Новак заявил о разработке механизма запрета торговли при потолке цен на нефть

Правительство РФ продумывает механизм запрета на введение потолка цен на нефть, который намерены применить страны Запада. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Россия не будет поставлять топливо в государства, которые прибегнут к таким мерам.

"Сейчас мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструментов price cap независимо от того, какой уровень будет установлен, потому что такое вмешательство, мы считаем, может только привести к ещё большей дестабилизации рынка", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что введение потолка цен может затронуть и другие продукты, а также другие страны, кроме России.