Американский президент Джо Байден намекает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на важность начать переговоры с Россией, в частности с её лидером Владимиром Путиным. Об этом сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе написал в статье для Time. По его мнению, хоть Белый дом и уверяет, что западные страны не намерены говорить Киеву, как ему себя вести, реальная ситуация сложилась не в пользу Незалежной. Автор подчеркнул, что Украине нужно быть готовой к компромиссам, в частности к принятию "потери Крыма".

Иоффе также отметил, что западные страны – союзники Зеленского на самом деле имеют корыстные интересы и сдерживают Украину от эскалации в будущем. По его мнению, данным государствам это важно, ведь они не хотят становиться участниками конфликта с "опасным российским противником", который имеет сверхмощный арсенал.

"Кто захочет умирать за Киев? Или мёрзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растёт оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — отметил Иоффе.