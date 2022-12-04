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4 декабря, 16:34

Time: Вашингтон просит Киев принять "потерю Крыма" и начать переговоры с Москвой

Американский президент Джо Байден намекает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на важность начать переговоры с Россией, в частности с её лидером Владимиром Путиным. Об этом сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе написал в статье для Time. По его мнению, хоть Белый дом и уверяет, что западные страны не намерены говорить Киеву, как ему себя вести, реальная ситуация сложилась не в пользу Незалежной. Автор подчеркнул, что Украине нужно быть готовой к компромиссам, в частности к принятию "потери Крыма".

Иоффе также отметил, что западные страны – союзники Зеленского на самом деле имеют корыстные интересы и сдерживают Украину от эскалации в будущем. По его мнению, данным государствам это важно, ведь они не хотят становиться участниками конфликта с "опасным российским противником", который имеет сверхмощный арсенал.

"Кто захочет умирать за Киев? Или мёрзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев войны. А в США растёт оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт", — отметил Иоффе.

Вашингтон столкнулся с проблемой из-за отказа европейских союзников подчиняться ему

Вашингтон столкнулся с проблемой из-за отказа европейских союзников подчиняться ему

Ранее Лайф писал, что США могут сократить помощь Киеву из-за временного финансирования правительства. Также под вопросом окажется закупка нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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