Фон дер Ляйен отметила риск новой торговой войны ЕС с США из-за закона о снижении инфляции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о риске начала новой торговой войны Евросоюза с США из-за закона о снижении инфляции. Об этом она сообщила во время выступления в Колледже Европы в Брюгге.

"ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере. Начало новой торговой войны не в интересах ни США, ни Европы", — подчеркнула фон дер Ляйен.

По её словам, этот закон может спровоцировать распространение недобросовестной конкуренции, закрытие рынков и нарушение очень важных цепочек поставок, которые уже "прошли проверку" пандемией коронавируса. Глава ЕК добавила, что реализация данного акта приведёт к оттягиванию в Америку инвестиций и редкоземельных ресурсов, нужных Евросоюзу для продвижения альтернативной энергетики. Кроме того, она потребовала от Вашингтона принимать во внимание "озабоченности" Европы, способствовать более тесной координации действий и содействовать в обеспечении экономик западных стран "критическими ресурсами".

Фон дер Ляйен также попросила страны Евросоюза организовать общий фонд для субсидирования экономики и сильно упростить очень строгие нормы предоставления государственной поддержки кабминами государств ЕС компаниям.