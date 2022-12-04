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4 декабря, 17:37

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижневартовске могут оставаться три человека

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижневартовске могут оставаться три человека. Об этом говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.

"Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжаются. По вызову от МЧС России на месте работает 51 человек и 10 единиц техники", — сказано в сообщении.

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МЧС открыло горячую линию после частичного обрушения дома в Нижневартовске

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. Предварительно, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. По последним данным, в результате происшествия погибло шесть человек.

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ТАСС / Стрингер

Никита Осипов

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