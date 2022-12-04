Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижневартовске могут оставаться три человека. Об этом говорится в заявлении регионального ГУ МЧС.

"Предварительно, под завалами могут находиться три человека. В настоящее время разбор конструкций и поиск людей продолжаются. По вызову от МЧС России на месте работает 51 человек и 10 единиц техники", — сказано в сообщении.