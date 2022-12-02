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2 декабря, 11:53

Шольц сделал самое откровенное заявление об отношениях с Россией

The Times: Шольц заявил о необходимости вернуться к мирному порядку с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах по организации будущего миропорядка. Он заявил о необходимости вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, в частности, с Россией.

"Можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому", — сказал немецкий лидер в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, его цитирует The Times.

Канцлер Германии также выразил "готовность" к диалогу с Москвой по поводу контроля вооружений и размещения ракет. При этом, как отметила газета, его позиция разительно отличается от мнения "твёрдых противников России" из числа членов НАТО, в частности Польши и стран Прибалтики.

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Кстати, сегодня президент РФ Владимир Путин и немецкий канцлер Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. В частности, российский лидер указал, что ракетные удары ВС РФ стали вынужденной и неизбежной мерой. В ходе беседы Путин вновь разъяснил принципиальные подходы Москвы к проведению спецоперации, а также обратил внимание на деструктивную линию западных государств.

Обложка ©

Getty Images / Michael Kappeler

Николь Вербер

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