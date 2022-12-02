Шольц сделал самое откровенное заявление об отношениях с Россией

Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах по организации будущего миропорядка. Он заявил о необходимости вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе, в частности, с Россией.

"Можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому", — сказал немецкий лидер в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности, его цитирует The Times.

Канцлер Германии также выразил "готовность" к диалогу с Москвой по поводу контроля вооружений и размещения ракет. При этом, как отметила газета, его позиция разительно отличается от мнения "твёрдых противников России" из числа членов НАТО, в частности Польши и стран Прибалтики.