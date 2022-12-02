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2 декабря, 11:44

Минздрав сообщил о локализации вспышки менингита в Подмосковье

Мурашко: Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о локализации вспышки инфекционного менингита, которая была зафиксирована в Московской области несколько дней назад. В беседе с журналистами он подчеркнул, что данная ситуация "купирована".

Напомним, в Подмосковье сотрудники склада Ozon массово заболели менингитом. Все работники жили в одном общежитии. Ситуацию на контроль взял региональный Роспотребнадзор, а врач Звонков на всякий случай посоветовал дезинфицировать посылки с Ozon.

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Кроме этого, в Роспотребнадзоре после вспышки менингита на одном из складов маркетплейса успокоили шопоголиков и любителей заказывать различные вещички на Ozon. В службе заверили, что не видят риска заразиться менингококковой инфекцией через посылки. По словам специалистов, вероятность заражения менингококковой инфекцией таким образом отсутствует.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана Попова

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