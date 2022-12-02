Минздрав сообщил о локализации вспышки менингита в Подмосковье

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о локализации вспышки инфекционного менингита, которая была зафиксирована в Московской области несколько дней назад. В беседе с журналистами он подчеркнул, что данная ситуация "купирована".

Кроме этого, в Роспотребнадзоре после вспышки менингита на одном из складов маркетплейса успокоили шопоголиков и любителей заказывать различные вещички на Ozon. В службе заверили, что не видят риска заразиться менингококковой инфекцией через посылки. По словам специалистов, вероятность заражения менингококковой инфекцией таким образом отсутствует.