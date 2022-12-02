Врач объяснила, почему ватные палочки — главное зло для ваших ушей

Как известно, неправильная чистка ушных отверстий может привести к образованию пробок. Удивительно, но именно ватные палочки являются главными "виновниками" их формирования. Как нужно чистить ушные отверстия и от чего лучше отказаться, в беседе с Лайфом рассказала врач-оториноларинголог многопрофильной клиники "Балтмед", а также многопрофильного медицинского центра "Проект Здоровья" Александра Найдёнова.

"Уши нуждаются только в поверхностной обработке. Во время принятия душа можно намылить ушную раковину, смыть пену и после промокнуть её полотенцем, замотанным на указательный палец. Если после этого способа есть ощущение воды в ухе, тогда мы берём за край уха, поднимаем его вверх и оттягиваем назад", — объяснила врач, добавив, что благодаря такому способу слуховой проход выравнивается, а вся лишняя вода вытекает.

Главным "виновником" образования серных пробок являются косметические ватные палочки. Фото © Unsplash

Вместе с этим Найдёнова также предостерегла от неправильной чистки ушных отверстий. Она пояснила, что самой распространённой ошибкой является их очищение косметическими ватными палочками. Врач объяснила, что они не проходят обработку для стерильности. Вызывает вопросы и вата, которая находится в их составе. Кроме того, они являются главной причиной травм наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Палочки также способствуют пробкообразованию, ведь после каждой чистки она утрамбовывается в те отделы уха, где становится сухой и неподвижной, — там и появляется пробка.

Стоит отказаться от верного бабушкиного способа чистки ушей — ватка на спичке, ведь это грозит серьёзными травмами. Есть ещё одно изобретение, которое вызывает массу споров, — фитосвечи. Врач рассказала, что на приём часто приходят пациенты с ожогами и наружным отитом после их применения, поэтому от данного способа лучше отказаться.

Если вы не хотите лишиться слуха, от использования гаджетов из интернет-магазина AliExpress лучше отказаться. Фото © Unsplash

Можно использовать препараты, смягчающие серу при её повышенном выделении, но ради эксперимента пользоваться ими не нужно. И в заключение беседы Найдёнова настоятельно рекомендовала не пользоваться различными гаджетами из интернет-магазина AliExpress для чистки ушей, ведь это может привести "к травмам с необратимыми последствиями".