Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске

Очевидцы в Нижневартовске приняли активное участие в помощи экстренным службам. Так, рядом с обрушившейся пятиэтажкой стояло авто, которое мешало работе МЧС. Найти хозяина машины быстро не удалось, и тогда мужчины перенесли её на руках. На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, что "сопротивляющийся" автомобиль жители города сообща хватают и легко переносят с места на место.