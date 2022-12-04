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4 декабря, 18:33

Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске

Очевидцы в Нижневартовске приняли активное участие в помощи экстренным службам. Так, рядом с обрушившейся пятиэтажкой стояло авто, которое мешало работе МЧС. Найти хозяина машины быстро не удалось, и тогда мужчины перенесли её на руках. На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, что "сопротивляющийся" автомобиль жители города сообща хватают и легко переносят с места на место.

Очевидцы на руках перенесли авто, которое мешало работе МЧС после взрыва в Нижневартовске. Видео © LIFE

В "эвакуации", судя по всему, участвовало около десяти мужчин. Сначала им пришлось поднять авто и перенести на дорогу, а затем, толкая, его переместили в другое место.

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижневартовске могут оставаться три человека

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижневартовске могут оставаться три человека

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд строения. При этом сам дом не был газифицирован. Предварительно, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. По последним данным, в результате происшествия погибло шесть человек.

Обложка ©

LIFE

Арина Родионова

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