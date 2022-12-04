На Украине вовсю продолжают бороться с памятниками. В этот раз печальная судьба постигла монумент Советскому солдату-освободителю в посёлке Романив Львовской области. То есть, по сути, украинцы снесли монумент, посвящённый, в частности, их же дедам и прадедам.

Под Львовом с радостными визгами и под аплодисменты снесли памятник Советскому солдату. Видео © Telegram / Илья Кива

"Жители Львовской области, которые сегодня называют себя украинцами, продолжают сносить памятники Советскому солдату-освободителю. На памятнике написаны имена бойцов, участвующих в освобождении населённого пункта", — сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в телеграм-канале и опубликовал видео этого процесса.

На кадрах видно, что рабочие прикрепили к памятнику трос, после чего грузовая машина завалила скульптуру. Из-за удара об землю монумент разбился. Местные отметили данное событие радостными визгами и бурными аплодисментами.