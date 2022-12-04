Эрдоган: Турция ведёт подготовку к строительству предложенного Путиным газового хаба

"Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому", — сказал турецкий лидер на встрече с молодёжью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.