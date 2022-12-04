Эрдоган: Турция ведёт подготовку к строительству предложенного Путиным газового хаба
Турция проводит подготовительные работы по строительству газового хаба, который предложил создать президент России Владимир Путин. Об этом заявил глава республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимаемся подготовкой к этому", — сказал турецкий лидер на встрече с молодёжью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.
Напомним, что газовый хаб создаётся в Турции по предложению российского лидера Владимира Путина. Инициатива призвана отрегулировать на нормальном рыночном уровне и безо всякой политической окраски заоблачные цены на газ. Кстати, европейские соседи уже начали обращаться к Турции за голубым топливом. В ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря, а первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году. Предполагается, что создаваемый в Турции газовый хаб компенсирует потерянные объёмы транзита российского газа по взорванным "Северным потокам".