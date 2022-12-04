Пострадавший при взрыве в Нижневартовске: Очнулся, когда меня спасал сосед

Житель Нижневартовска Анатолий, который пострадал при взрыве газа в пятиэтажке, рассказал, что вернулся домой незадолго до происшествия. При этом он пришёл в квартиру брата, который в это время был на работе. В беседе с Лайфом мужчина рассказал, что услышал хлопок, после чего потерял сознание.

Житель дома в Нижневартовске, где взорвался газ, рассказал, как его спасал сосед. Видео © LIFE

"Я услышал, что надо мной что-то упало. Почувствовал запах газа. Очнулся, когда уже был на полу, сосед меня вытаскивал. <...> Мне сосед помог выбраться оттуда. Я выбрался, на мне были куртка, мои штаны и кроссовки. Меня не сильно завалило, чуть-чуть прям. Я, когда очнулся, сосед кричал: "Есть кто живой?" Я откликнулся, и он пришёл, помог встать", — рассказал Анатолий.

По его словам, "бахнуло" на втором этаже — в квартире, где проживал пенсионер.

"Как нам сказали, там четыре газовых баллона занесли в квартиру на второй этаж и из-за этого рвануло. Там проживал дедушка, и, получается, он все эти баллоны к себе занёс. Не знаю [жив ли дедушка]", — отметил он.

Квартиру пенсионера разорвало полностью сзади и спереди дома. К слову, квартира брата Анатолия на первом этаже сейчас полностью завалена, как и соседние.