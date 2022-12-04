"Мутные комментарии" не нужны: СПЧ заинтересовался причиной массовой гибели тюленей в Дагестане
Комиссия СПЧ решила контролировать расследование массовой гибели тюленей в Дагестане
Комиссия Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) решила контролировать расследование массовой гибели краснокнижных нерп в Дагестане. Об этом сообщили в телеграм-канале совета.
В Дагестане на побережье обнаружили около 700 мёртвых тюленей. Видео © t.me / Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства
"Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмёт ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей", — отметили там.
В СПЧ добавили, что "надеются на более чёткий результат", их не устраивают "мутные комментарии про "естественные природные факторы".
Как рассказывал Лайф, 3 декабря стало известно, что на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружено около 700 мёртвых тюленей. Трупы животных нашли в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. Вскоре количество погибших нерп возросло до 2,5 тысячи.