"Мутные комментарии" не нужны: СПЧ заинтересовался причиной массовой гибели тюленей в Дагестане

Комиссия Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) решила контролировать расследование массовой гибели краснокнижных нерп в Дагестане. Об этом сообщили в телеграм-канале совета.

В Дагестане на побережье обнаружили около 700 мёртвых тюленей. Видео © t.me / Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

"Комиссия СПЧ по экологическим правам возьмёт ситуацию на контроль и будет следить за ходом расследования причин массовой гибели каспийских тюленей", — отметили там.

В СПЧ добавили, что "надеются на более чёткий результат", их не устраивают "мутные комментарии про "естественные природные факторы".