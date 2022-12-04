"Сразу подумал о семье": На ЧМ в Катаре исполнилась детская мечта Жиру

Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру признался, что побить рекорд Тьерри Анри по голам за национальную футбольную команду было мечтой его детства. У него получилось это в воскресенье, когда сборная Франции победила поляков со счётом 3:1, выйдя в четвертьфинал ЧМ в Катаре.

"Это здорово, это была моя детская мечта — побить рекорд Тити (прозвище Анри. — Прим. Лайфа). Это огромная гордость. Но я надеюсь, что продолжу ставить некоторые рекорды. Многие люди говорили мне, что это произойдёт. Я оставил это позади, теперь моя цель состоит в том, чтобы идти дальше вместе с командой. Я сразу подумал о своей семье, своих детях, своих друзьях. Это что-то экстраординарное — иметь возможность сделать это во время чемпионата мира. Чем раньше, тем лучше, но это поставило нас на правильный путь", — рассказал Жиру изданию L'Equipe.