"Сразу подумал о семье": На ЧМ в Катаре исполнилась детская мечта Жиру
Жиру: Это была детская мечта — побить рекорд Анри
Оливье Жиру. Фото © ТАСС / Ricardo Mazalan
Нападающий "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру признался, что побить рекорд Тьерри Анри по голам за национальную футбольную команду было мечтой его детства. У него получилось это в воскресенье, когда сборная Франции победила поляков со счётом 3:1, выйдя в четвертьфинал ЧМ в Катаре.
Жиру забил свой 52-й мяч в 117 играх за свою команду и стал лучшим бомбардиром французской сборной. В своё время Анри забил 51 гол в 123 играх.
"Это здорово, это была моя детская мечта — побить рекорд Тити (прозвище Анри. — Прим. Лайфа). Это огромная гордость. Но я надеюсь, что продолжу ставить некоторые рекорды. Многие люди говорили мне, что это произойдёт. Я оставил это позади, теперь моя цель состоит в том, чтобы идти дальше вместе с командой. Я сразу подумал о своей семье, своих детях, своих друзьях. Это что-то экстраординарное — иметь возможность сделать это во время чемпионата мира. Чем раньше, тем лучше, но это поставило нас на правильный путь", — рассказал Жиру изданию L'Equipe.
В четвертьфинале сборная Франции сыграет с победителем матча между командами Англии и Сенегала.
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Как рассказывал Лайф, ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал двух фаворитов на проходящем в Катаре чемпионате мира.