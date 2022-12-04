Шесть человек погибло, пятеро — в больнице: Последние данные о последствиях взрыва в Нижневартовске

В Нижневартовске до пяти человек выросло число госпитализированных после взрыва в жилой многоэтажке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных медиков.

"По последним данным, в медицинские учреждения доставлено пять человек", — рассказали агентству.