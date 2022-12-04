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4 декабря, 19:32

Шесть человек погибло, пятеро — в больнице: Последние данные о последствиях взрыва в Нижневартовске

До пяти человек выросло число госпитализированных после взрыва в Нижневартовске

В Нижневартовске до пяти человек выросло число госпитализированных после взрыва в жилой многоэтажке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных медиков.

"По последним данным, в медицинские учреждения доставлено пять человек", — рассказали агентству.

В региональном главе МЧС отметили, что поисково-спасательные работы на месте происшествия осложнены сложными погодными условиями (-23 градуса) и большим объёмом завалов. Спасателям приходится закреплять нависающие конструкции. В операции участвует 165 человек и 53 единицы техники.

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Как рассказывал Лайф, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не был газифицирован. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за некорректной установки газового баллона. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, в результате происшествия погибло шесть человек.

Обложка ©

ТАСС

Андрей Григорьев

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