В Турции призвали не сжигать мосты с Россией
Представитель Эрдогана Калын заявил о необходимости сохранения мостов с Россией
Украинский кризис принёс вторую холодную войну, и теперь Западу с Россией необходимо прийти к заключению новой сделки. Такое мнение высказал представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0. Она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому: через симметричную войну, гибридную и много других типов", — сказал Калын в интервью английской версии канала Al Jazeera.
Новая холодная война, по мнению Калына, не прекратится до тех пор, пока все ключевые стороны не соберутся вместе. Собравшись, они, по мнению турецкого политика, должны выработать параметры новой сделки. При этом он призвал не сжигать мосты с Россией, так как, по его мнению, если Анкара сделает это, потом некому будет выстраивать диалог с Москвой.
"Архитектуры безопасности, где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу", — подчеркнул Калын.
Он отметил, что Анкара, в свою очередь, продолжает работать над организацией переговоров Москвы и Киева.
Ранее Лайф сообщал, что Турция выступила с предложением организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
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