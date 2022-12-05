Медведев посоветовал ЕС запастись шнапсом и одеялами из-за потолка цен на нефть из РФ

Странам Евросоюза следует запастись шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, чтобы согреться в холодную зиму. Такое заявление сделал в телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировав введение потолка цен на российскую нефть.

"Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет", — написал он.

И тогда, продолжил Медведев, на их похоронах будут звучать тосты о том, что они пали в неравном бою с русским медведем и генералом Морозом. Политик также добавил: "Что русскому хорошо, то немцу смерть". Он подчеркнул, что в результате попыток урегулировать цены в угоду политической конъюнктуре исчезает товар или растёт его ценник. Так, со стоимостью нефти будет "происходить невообразимое", считает Медведев. Причём реальных прогнозов нет, но, как отметил политик, есть желание залезть в эту холодную воду, чтобы потом хвастаться решительностью на выборах.

"Одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", — заключил он.