Медведев посоветовал ЕС запастись шнапсом и одеялами из-за потолка цен на нефть из РФ
Медведев — о введении потолка цен на нефть из РФ: "Что русскому хорошо, то немцу смерть"
Странам Евросоюза следует запастись шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками, чтобы согреться в холодную зиму. Такое заявление сделал в телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировав введение потолка цен на российскую нефть.
"Эти действия наших "друзей" напоминают мне толпу подгулявших бюргеров, которые, обожравшись шнапса с сосисками и пивом, впервые лезут в ледяную воду. Типа хотим охладиться. Часть из них быстро отрезвеет и выскочит. Часть научится плавать в студёной воде, но очень плохо (в проруби трудно учиться). А часть — утонет", — написал он.
И тогда, продолжил Медведев, на их похоронах будут звучать тосты о том, что они пали в неравном бою с русским медведем и генералом Морозом. Политик также добавил: "Что русскому хорошо, то немцу смерть". Он подчеркнул, что в результате попыток урегулировать цены в угоду политической конъюнктуре исчезает товар или растёт его ценник. Так, со стоимостью нефти будет "происходить невообразимое", считает Медведев. Причём реальных прогнозов нет, но, как отметил политик, есть желание залезть в эту холодную воду, чтобы потом хвастаться решительностью на выборах.
"Одно ясно — хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", — заключил он.
Напомним, сегодня, 5 декабря, вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина