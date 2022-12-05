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5 декабря, 10:08

Песков: Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на обеспечение нужд СВО

Введение европейскими странами и Австралией потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Экономика РФ обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют", — сказал он в ходе брифинга.

При этом представитель Кремля добавил, что ограничение цен на российское чёрное золото однозначно скажется на мировом энергетическом рынке "с точки зрения его полной дестабилизации".

Экономист рассказал, почему потолок цен на нефть из России не будет работать

Экономист рассказал, почему потолок цен на нефть из России не будет работать

Напомним, сегодня, 5 декабря, вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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