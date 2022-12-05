Песков: Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на обеспечение нужд СВО
Введение европейскими странами и Австралией потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Экономика РФ обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют", — сказал он в ходе брифинга.
При этом представитель Кремля добавил, что ограничение цен на российское чёрное золото однозначно скажется на мировом энергетическом рынке "с точки зрения его полной дестабилизации".
Напомним, сегодня, 5 декабря, вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.