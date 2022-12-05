Песков: Введение потолка цен на российскую нефть не повлияет на обеспечение нужд СВО

Введение европейскими странами и Австралией потолка цен на российскую нефть не скажется на финансировании и ходе спецоперации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Экономика РФ обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции. И подобные меры на это не повлияют", — сказал он в ходе брифинга.

При этом представитель Кремля добавил, что ограничение цен на российское чёрное золото однозначно скажется на мировом энергетическом рынке "с точки зрения его полной дестабилизации".