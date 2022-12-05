Шольц: В 2021 году Германия не была готова к возможному прекращению поставок газа из РФ
В 2021 году Германия не была готова к вероятному прекращению поставок российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.
"Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был отрицательным, хотя и мы попали в опасную зависимость от поставок российского газа", — говорится в публикации.
Напомним, в сентябре Шольц говорил, что ФРГ начала подготовку к снижению поставок газа из РФ в декабре 2021 года. Это делалось для того, чтобы Берлин был в состоянии принимать масштабные решения.
По версии немецкого газового гиганта Uniper, с 14 июня 2022 года "Газпром" сократил поставки российского газа в Германию, а с конца августа 2022 года полностью их прекратил. Ранее Uniper оценила чистый убыток за первые три квартала в 40 миллиардов евро. А недавно стало известно, что германская компания подала в суд на "Газпром" с требованием возмещения убытков в €11,6 млрд.
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