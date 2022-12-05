Шольц: В 2021 году Германия не была готова к возможному прекращению поставок газа из РФ

В 2021 году Германия не была готова к вероятному прекращению поставок российского газа. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

"Сразу после вступления в должность канцлера Германии в декабре 2021 года я спросил моих советников, есть ли у нас готовый план на случай, если Россия решит прекратить поставки своего газа в Европу. Ответ был отрицательным, хотя и мы попали в опасную зависимость от поставок российского газа", — говорится в публикации.

Напомним, в сентябре Шольц говорил, что ФРГ начала подготовку к снижению поставок газа из РФ в декабре 2021 года. Это делалось для того, чтобы Берлин был в состоянии принимать масштабные решения.