Противогазы и костюмы Пикачу: В чём россияне встречают курьеров

Онлайн-сервис доставки продуктов "Сбермаркет" провёл опрос среди курьеров по всей России и выяснил, в чём их встречают клиенты, когда забирают заказ. Согласно результатам исследования, некоторые граждане любят необычные наряды. Так, к 4% опрошенных люди выходили в кигуруми — причём чаще всего в виде единорога и Пикачу. Также доставщиков встречают в противогазах, костюмах Деда Мороза и супергероев.

Иногда происходят и совсем невероятные истории. Так, в Ярославле курьеру однажды открыли дверь сотрудники МЧС, а в Копейске летом вышел мужчина в костюме медведя.

"Однажды в Санкт-Петербурге устроили целое мини-представление: из двери высунулась рука, на которую, как на куклу, был надет розовый носок. Он поприветствовал курьера, попросил оставить заказ у двери и пожелал хорошей смены. В Ижевске постоянный клиент регулярно заказывал молоко, а встречал курьера мужчина в маске Дарта Вейдера и никогда её не снимал", — сказано в результатах опроса.

Кроме того, "Сбермаркет" узнал, в чём чаще всего выходят к курьерам мужчины и женщины. Так, представители сильного пола обычно предпочитают домашние штаны и футболки, об этом рассказали 76% опрошенных. В 54% случаев мужчины открывают дверь курьерам просто в штанах или шортах, но без прикрытого верха. Среди других популярных ответов — халат (43%) и спортивный костюм (28%). Опрошенные также заявили, что в основном представители мужской части населения встречают доставщиков с ухоженными волосами, причём иногда с яркоокрашенными прядями и даже ирокезами.

В то же время в около 70% случаев женщины открывают дверь в домашней одежде или халате. Довольно часто они выходят и в пижаме (59%), спортивном костюме (22%), а также в платье (21%). При этом большинство курьеров подчёркивают, что представительницы прекрасного пола открывают двери без макияжа, с мокрыми волосами или полотенцем на голове. Добавим, что в опросе приняли участие 574 человека из 103 российских городов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Краснодара, Перми, Рязани, Волгограда и Екатеринбурга.