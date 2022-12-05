Косметолог рассказала, существует ли зависимость от бьюти-инъекций

В медицине существует такое понятие, как "синдром отмены". Это побочный эффект после прекращения применения определённых лекарств или процедур. Такой результат характерен для приёма гормональных препаратов или противосудорожных лекарств. Но вызывают ли привыкание такие бьюти-процедуры, как биоревитализация и мезотерапия? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответила медицинский косметолог Екатерина Гамалея.

"Нет, так как в них не используются гормональные препараты — лишь те, что симулируют регенерацию. Другими словами, в косметологии не используются препараты, подразумевающие привыкания, то есть ни одно из действующих веществ не оказывает влияния на внутренние процессы нашего организма", — объяснила она.

По словам косметолога, не вызывает привыкания и ботокс. Главный компонент при его использовании — это ботулотоксин, который расслабляет мышцы лица, позволяя ликвидировать морщины. Но бывают такие случаи, когда кожа начинает выглядеть постаревшей без этих процедур. Дело в том, что она возвращается к исходному состоянию. Единственный побочный эффект в ботоксе — это временное действие, которое составляет полгода.

Таким образом, подчеркнула Гамалея, привыкание является не физиологическим, а исключительно визуальным и психологическим. По её словам, в профессиональной косметологической процедуре при бьюти-инъекциях не используются вызывающие зависимость средства, в том числе и гормональные. Однако бывает, когда пациентки занимаются самовнушением.

Специалист также перечислила, что может навредить коже. В первую очередь она назвала ультрафиолет, солярий и некачественные кремы. В последнем случае последствия могут показаться в виде дерматита, зуда или покраснения. По её словам, клиенты в борьбе с акне наносили на лицо гормональные средства, из-за чего кожа портилась. Покраснения глаз и слезоточивость может вызвать тушь для ресниц, а помада — воспаление губ.

"Лечение таких неприятных моментов производится с помощью специальных кремов и бальзамов, которые назначит врач, исходя из степени и характера повреждения. Как правило, это противовоспалительные, заживляющие и дезинфицирующие (ни в коем случае не путать с мазями и кремами от остеохондроза и болей в мышцах)", — заключила Гамалея.