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Опубликовано 5 декабря 2022, 09:38
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ВС РФ поразили пункты временного расположения иностранных наёмников ВСУ в ДНР

Армия России в ходе проведения специальной военной операции поразила пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные сумели уничтожить склад боеприпасов ВСУ, который располагался в Каменском Запорожской области.

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ВС РФ сбили в воздухе украинские самолёты Су-25 и МиГ-29 в ДНР

Ранее же Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили до 65 бойцов тактической группы ВСУ в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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