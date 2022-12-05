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5 декабря, 09:38

ВС РФ поразили пункты временного расположения иностранных наёмников ВСУ в ДНР

Армия России в ходе проведения специальной военной операции поразила пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Краматорск и Дибровы Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные сумели уничтожить склад боеприпасов ВСУ, который располагался в населённом пункте Каменское в Запорожской области.

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Ранее же Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили до 65 бойцов тактической группы ВСУ в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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