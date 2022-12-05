ВС РФ поразили пункты временного расположения иностранных наёмников ВСУ в ДНР
Армия России в ходе проведения специальной военной операции поразила пункты временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников", — заявил Конашенков.
Кроме того, российские военные сумели уничтожить склад боеприпасов ВСУ, который располагался в Каменском Запорожской области.
Ранее же Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили до 65 бойцов тактической группы ВСУ в Харьковской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ