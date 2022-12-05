Российские военные уничтожили тактическую группу ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили тактическую группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", — заявил Конашенков.