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Регион
Опубликовано 5 декабря 2022, 09:26

Российские военные уничтожили тактическую группу ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили тактическую группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

"На Купянском направлении нанесено огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ в районе населённого пункта Табаевка Харьковской области. Уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа", — заявил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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