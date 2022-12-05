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5 декабря, 09:22

В Москве краснокнижная неясыть попыталась украсть собаку у женщины

Неясыть, занесённая в Красную книгу Москвы, попыталась украсть собаку у жительницы столицы, которая гуляла в Тимирязевском лесопарке. Об этом сообщает управа района Коптево.

"Вдруг с дерева на него пикирует что-то очень большое и хищное. Неясыть. Я закричала, пёс залаял. После этого птица неслышно скользнула куда-то в ветви деревьев", — рассказала женщина.

Затем хищная птица больше не пыталась напасть на пса, поделилась москвичка.

Длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Встретить эту птицу можно в хвойных и смешанных лесах. По словам орнитологов Мосприроды, обычно вид живёт оседло на постоянном участке, однако в голодные зимы кочует и может появляться в городской черте, в крупных парках.

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Ранее Лайф сообщал о том, что длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири.

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Wikipedia / Гурьева Светлана (zooclub.ru)

Илья Суриков

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