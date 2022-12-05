В Москве краснокнижная неясыть попыталась украсть собаку у женщины
Неясыть, занесённая в Красную книгу Москвы, попыталась украсть собаку у жительницы столицы, которая гуляла в Тимирязевском лесопарке. Об этом сообщает управа района Коптево.
"Вдруг с дерева на него пикирует что-то очень большое и хищное. Неясыть. Я закричала, пёс залаял. После этого птица неслышно скользнула куда-то в ветви деревьев", — рассказала женщина.
Затем хищная птица больше не пыталась напасть на пса, поделилась москвичка.
Длиннохвостая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Встретить эту птицу можно в хвойных и смешанных лесах. По словам орнитологов Мосприроды, обычно вид живёт оседло на постоянном участке, однако в голодные зимы кочует и может появляться в городской черте, в крупных парках.
Ранее Лайф сообщал о том, что длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири.
Wikipedia / Гурьева Светлана (zooclub.ru)