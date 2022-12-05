Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки
Газовый баллон, в результате взрыва которого в жилой пятиэтажке по улице Мира в Нижневартовске обрушилось несколько этажей, принадлежал местному пенсионеру, который приготовил его для поездки на рыбалку. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, 67-летний мужчина, проживающий в доме, хранил десятилитровый баллон в квартире на втором этаже. Во время взрыва он и его супруга находились дома, сейчас оба в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижневартовске многоэтажный дом частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.
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