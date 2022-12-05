Названа причина взрыва и частичного обрушения дома в Нижневартовске
ТАСС: Дома в Нижневартовске частично обрушился из-за взрыва двух газовых баллонов
В Нижневартовске причиной взрыва в пятиэтажке и последующего частичного обрушения дома стал взрыв сразу двух газовых баллонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Хозяин квартиры на втором этаже хранил сразу два газовых баллона. Сначала произошла разгерметизация одного из них. Потом взорвался уже второй, что и привело к обрушению части дома", — приводит агентство слова собеседника.
Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. По последним данным, погибло шесть человек, пострадало около десяти, пятеро из них попали в больницу.
СУ СК РФ по ХМАО