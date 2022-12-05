"Если скажут снять трусы — снимешь": Дневник сотрудника "Л'Этуаль"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 01:26

Россиянам назвали три роковые ошибки владельцев банковских карт

Экономист Гусев призвал не платить банковской картой через общедоступный Wi-Fi

Вариантов атак мошенников на владельцев банковских карт становится больше, и нужно быть бдительнее. Так считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев. И первая ошибка, отмечает эксперт — это передача пин-кода или информации по карте неизвестным лицам.

"Казалось бы, банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а всё же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию", — посетовал Гусев в интервью агентству "Прайм".

Вторая ошибка, по словам Гусева, это когда поддавшись ажиотажу или польстившись на большие скидки, люди делают покупки на непроверенных интернет-сайтах. По его мнению, несмотря на желание успеть купить дешевле, не стоит, например, использовать общедоступный Wi-Fi в момент оплаты заказа. Именно такие сети злоумышленники вскрывают достаточно часто. И, наконец, третья ошибка: передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.

"Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах", — напомнил Гусев.

Эксперт Чебышев объяснил, как мошенники могут украсть данные со смартфона через зарядку

Эксперт Чебышев объяснил, как мошенники могут украсть данные со смартфона через зарядку

Как ранее писал Лайф, киберэксперт Степанов назвал самые рискованные пароли. Так, по его словам, россиянам необходимо избегать порядковых сочетаний вроде 123456789, abc123 и так далее, поскольку на взлом подобных кодов уходят считанные секунды.

Обложка ©

Freepik \ garetsvisual

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров