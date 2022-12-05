Россиянам назвали три роковые ошибки владельцев банковских карт

Вариантов атак мошенников на владельцев банковских карт становится больше, и нужно быть бдительнее. Так считает доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев. И первая ошибка, отмечает эксперт — это передача пин-кода или информации по карте неизвестным лицам.

"Казалось бы, банки давно запрещают кому-либо передавать и вроде как этот запрет давно известен, а всё же включается стресс, и пользователи передают мошенникам такую информацию", — посетовал Гусев в интервью агентству "Прайм".

Вторая ошибка, по словам Гусева, это когда поддавшись ажиотажу или польстившись на большие скидки, люди делают покупки на непроверенных интернет-сайтах. По его мнению, несмотря на желание успеть купить дешевле, не стоит, например, использовать общедоступный Wi-Fi в момент оплаты заказа. Именно такие сети злоумышленники вскрывают достаточно часто. И, наконец, третья ошибка: передавать карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.

"Мошенники разработали немало уловок, как обмануть доверчивого пользователя, например, делают фотографию CVV и номера карты, а потом получают средства или делают заказы в интернет-магазинах", — напомнил Гусев.