Россиянам объяснили, почему люксовые авто сравнялись по цене с бюджетными

Подержанные автомобили класса люкс в России сравнялись в цене с бюджетными с пробегом. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, это общемировая практика, когда дорогие модели, особенно старше десяти лет, дешевеют быстрее, чем эконом-класс. В РФ, по его мнению, это произошло, в частности, из-за повышенного спроса на недорогую линейку.

"Сейчас у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, основной спрос приходится на бюджетный сегмент. На вторичном рынке цены на бюджетные и люксовые модели почти сравнялись, бюджетные могут быть даже дороже некоторых люксовых. Исключением являются только раритетные, коллекционные автомобили: чем они старше, тем дороже", — сказал Хайцеэр в интервью радио Sputnik.

Также снижение цен связано с подводными камнями, которые ожидают владельца автомобиля при его обслуживании и ремонте, считает эксперт. Перед покупкой своей "мечты" нужно сначала оценить силы, сможет ли человек эту машину содержать, говорит Хайцеэр. От страхования до запчастей — содержать люксовый автомобиль дороже, любая поломка станет в копеечку.

"Например, колодки на бюджетный автомобиль могут стоить три тысячи рублей, а на премиальный — и 30 тысяч, и 60 тысяч рублей. При этом вы не знаете, когда сломается что-то, что не позволит вам эксплуатировать машину. Старая истина "канарейку за копейку" тут не работает", — предупредил Хайцеэр.