В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной

Эмоциональное заявление президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты, как затем выяснилось, украинской же", в Польше, воспринято на Западе как попытка развязать конфликт между НАТО и Россией. Об этом написали в статье для Wall Street Journal обозреватели Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.

"Произошедшее той ночью выявило напряжённость, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией", — подчеркнули авторы материала.

Они считают, что те первые заявления Киева после инцидента с ракетой выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США." Обозреватели отмечают, что многие политики как в Штатах, так и в Европе, теперь задаются вопросом: не пытался ли тогда Зеленский "более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта".