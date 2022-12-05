В США назвали "одно из самых острых разногласий" с Украиной
WSJ: Запад обеспокоила попытка Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
Эмоциональное заявление президента Украины Владимира Зеленского после падения ракеты, как затем выяснилось, украинской же", в Польше, воспринято на Западе как попытка развязать конфликт между НАТО и Россией. Об этом написали в статье для Wall Street Journal обозреватели Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.
"Произошедшее той ночью выявило напряжённость, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией", — подчеркнули авторы материала.
Они считают, что те первые заявления Киева после инцидента с ракетой выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США." Обозреватели отмечают, что многие политики как в Штатах, так и в Европе, теперь задаются вопросом: не пытался ли тогда Зеленский "более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта".
Европейские чиновники, как говорится в статье, охарактеризовали реакцию Киева на случившееся как "преимущественно эмоциональную".
Напомним, 15 ноября стало известно о падении ракеты на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвинили в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300. США и власти Польши согласились с этой версией. И даже украинский лидер Владимир Зеленский внезапно усомнился, что ракеты могут принадлежать РФ. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следов второй ракеты обнаружено не было.
Офис президента Украины