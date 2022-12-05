В Госдуме заявили об опережающем росте пенсий россиян

В России пенсии по старости выросли до уровня, намеченного на 2024 год. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, речь идёт о средней выплате более чем 20 тысяч рублей в месяц неработающим пенсионерам.

"Этого показателя мы планировали достичь только в 2024 году. Но по поручению президента мы дважды повышали пенсию, и в результате она выросла почти на 19,5%. Таким образом, мы вышли на эту цифру на два года раньше установленного периода", — заявила Ura.ru Бессараб.

Она заверила, что пенсии не перестанут индексировать. В следующем году их также повысят. Уже сейчас известно, что военные пенсионеры станут получать на 10,5% больше.