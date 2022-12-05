На Украине насчитали восемь миллионов бедных

К концу 2022 года количество людей, живущих на Украине в условиях бедности, достигнет восьми миллионов. Такие данные привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

"Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будет жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", — сказала она в интервью австрийской газете Presse.