На Украине насчитали восемь миллионов бедных
Всемирный банк: В этом году бедных на Украине станет восемь миллионов
К концу 2022 года количество людей, живущих на Украине в условиях бедности, достигнет восьми миллионов. Такие данные привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.
"Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будет жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", — сказала она в интервью австрийской газете Presse.
По мнению Бьерде, на восстановление Украины после вооружённого конфликта потребуется по меньшей мере 500 миллиардов евро.
Ранее Лайф рассказывал историю семьи украинских беженцев, переехавших в Канаду сразу после начала российской "Операции Z". Иностранцы пожаловались на трудности обитания в этой стране. Главной проблемой мигранты назвали нехватку денег на жизнь.
ТАСС / AP / Andrew Kravchenko