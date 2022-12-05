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4 декабря, 23:36

На Украине насчитали восемь миллионов бедных

Всемирный банк: В этом году бедных на Украине станет восемь миллионов

К концу 2022 года количество людей, живущих на Украине в условиях бедности, достигнет восьми миллионов. Такие данные привела вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

"Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будет жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения", — сказала она в интервью австрийской газете Presse.

По мнению Бьерде, на восстановление Украины после вооружённого конфликта потребуется по меньшей мере 500 миллиардов евро.

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Ранее Лайф рассказывал историю семьи украинских беженцев, переехавших в Канаду сразу после начала российской "Операции Z". Иностранцы пожаловались на трудности обитания в этой стране. Главной проблемой мигранты назвали нехватку денег на жизнь.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Андрей Григорьев

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