Названа причина драки Лепса и его охраны с посетителем бара в Петербурге

Причина драки между певцом Григорием Лепсом (при поддержке охранника) и посетителем петербургского бара — несостоявшаяся партия в нарды. Об этом пишет "Фонтанка".

Лепс и его охрана избили мужчину в Петербурге. Видео © LiFE

Как рассказывает издание со ссылкой на пострадавшего Дмитрия, он в ту ночь играл в баре в нарды с друзьями. В заведение зашёл Лепс, заинтересовался происходящим и предложил сыграть на десять тысяч долларов, продемонстрировав пачку пятитысячных купюр. Дмитрий отказался, заявив, что таких денег у него нет. Это якобы разозлило Лепса, тот сначала вступил в словесную перепалку с мужчиной, а потом отвесил ему оплеуху. После этого они в сопровождении охраны Лепса вышли из заведения, где и случилась драка.

По версии адвоката пострадавшего Евгения Хейфеца, действия Лепса и его охранника подпадают под статью 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Так как это было групповое избиение, виновным может грозить до пяти лет тюрьмы.

"Моё мнение однозначно: в действиях гражданина Лепса и его охранников я усматриваю нарушение второй части статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Объясню свою позицию: вторая часть статьи 112, так как избивали моего доверителя группой. Так как в распоряжении дознания будет соответствующее видео, показания свидетелей, то вопрос очевиден, не требует особого расследования и не вызывает сомнения, — скучновато, но перспективно", — заявил Хейфец.