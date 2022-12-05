ФСБ рассекретила архивы об издевательствах гитлеровцев над жителями Волоколамска

Российская Федеральная служба безопасности опубликовала архивные документы, раскрывающие часть преступлений гитлеровцев в подмосковном Волоколамске в 1941 году. Именно эти материалы заложили начало сбора огромной доказательной базы, которая легла в основу обвинений нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе и на трибуналах в ряде советских городов. Документы обнародованы к 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Документ из архива Федеральной службы безопасности. Фото © ЦОС ФСБ

Документ из архива Федеральной службы безопасности. Фото © ЦОС ФСБ

Документ из архива Федеральной службы безопасности. Фото © ЦОС ФСБ

В документах речь идёт о времени, когда гитлеровцы оккупировали в 1941 году Волоколамск. В этот период партизанское движение сотрудников НКВД приложило максимум усилий, чтобы уничтожить склад с боеприпасами, бронемашину, четыре автобуса с пехотой, три цистерны с горючим, 12 автомашин с военным грузом, много другой техники противника. Также было уничтожено свыше 280 солдат и офицеров вермахта.

"Собранная и задокументированная информация о военных преступлениях немцев передавалась в Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В дальнейшем информация была использована в обвинении главных военных преступников перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Однако документы повествуют не только о героических подвигах Советской армии, но и о зверствах гитлеровцев. Так, 600 человек пленных красноармейцев были посажены немцами в городе Волоколамске в четырёхэтажный дом, где в течение нескольких дней подвергались пыткам и издевательствам. После этого немцы подожгли здание, а тех, кто пытался выпрыгнуть в окно, расстреливали.

Всего Чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников изучила 54 тысячи актов и более 250 тысяч протоколов свидетельских показаний о подобных злодеяниях.