В зоне "Операции Z" развёрнуты пункты почтовой связи

Для обеспечения доставки писем и посылок военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения военной спецоперации, Министерство обороны РФ развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи. Она действует и в обратном направлении.

"Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой", — пишет газета "Красная звезда".

Воинские части, в которых военнослужащие проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Каждый участник спецоперации будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, отмечается в материале издания.

"Что же касается военного ведомства, то им сделано всё возможное, чтобы письмо из дома дошло до солдата, офицера, чтобы он получил его вместе с боеприпасами, продовольствием, снаряжением", — говорится в публикации.