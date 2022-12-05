ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 декабря 2022, 22:34

В зоне "Операции Z" развёрнуты пункты почтовой связи

МО РФ организовало доставку писем в зону СВО фельдъегерско-почтовой связью

Для обеспечения доставки писем и посылок военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения военной спецоперации, Министерство обороны РФ развернуло сеть фельдъегерско-почтовой связи. Она действует и в обратном направлении.

"Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой", — пишет газета "Красная звезда".

Воинские части, в которых военнослужащие проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи. Каждый участник спецоперации будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями, отмечается в материале издания.

"Что же касается военного ведомства, то им сделано всё возможное, чтобы письмо из дома дошло до солдата, офицера, чтобы он получил его вместе с боеприпасами, продовольствием, снаряжением", — говорится в публикации.

Студентки из Челябинска записали "звуковые письма" российским военным, участвующим в СВО
Студентки из Челябинска записали "звуковые письма" российским военным, участвующим в СВО

Ранее Лайф писал, что прошедшая концлагерь бабушка шьёт для мобилизованных тёплые вещи. Посылку с ними она снабдила письмами. Её из Казани получателям доставят волонтёры "Молодёжки ОНФ".

BannerImage

Telegram / МО РФ

Арина Родионова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar