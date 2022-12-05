Блинкен решил, что Москва не готова к дипломатии по Украине

Переговоры с Россией по Украине станут возможны, когда Москва проявит в этом заинтересованность. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала СBS.

Он отметил, что переговоры с Россией останутся на повестке до тех пор, пока руководство РФ не проявит заинтересованность в разрешении конфликта. По мнению госсекретаря, в данный момент Россия демонстрирует, что ей это неинтересно, а значит, продвижение в этом вопросе не предвидится, подчеркнул Блинкен.