Блинкен решил, что Москва не готова к дипломатии по Украине
Блинкен: С Россией нельзя вести переговоры по Украине, она в этом не заинтересована
Переговоры с Россией по Украине станут возможны, когда Москва проявит в этом заинтересованность. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала СBS.
"Всегда есть ценность дипломатии, если вовлечённые стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", — подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что переговоры с Россией останутся на повестке до тех пор, пока руководство РФ не проявит заинтересованность в разрешении конфликта. По мнению госсекретаря, в данный момент Россия демонстрирует, что ей это неинтересно, а значит, продвижение в этом вопросе не предвидится, подчеркнул Блинкен.
Ранее Блинкен заявил, что в американском Конгрессе в настоящее время разрабатывают методы усиления давления на Россию без признания её "страной – спонсором терроризма".
ТАСС / Carolyn Kaster