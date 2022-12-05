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4 декабря, 21:57

Блинкен решил, что Москва не готова к дипломатии по Украине

Блинкен: С Россией нельзя вести переговоры по Украине, она в этом не заинтересована

Переговоры с Россией по Украине станут возможны, когда Москва проявит в этом заинтересованность. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала СBS.

"Всегда есть ценность дипломатии, если вовлечённые стороны, в данном случае Россия, заинтересованы в существенной дипломатии", — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что переговоры с Россией останутся на повестке до тех пор, пока руководство РФ не проявит заинтересованность в разрешении конфликта. По мнению госсекретаря, в данный момент Россия демонстрирует, что ей это неинтересно, а значит, продвижение в этом вопросе не предвидится, подчеркнул Блинкен.

В США признали, что не хотят войны с Россией

В США признали, что не хотят войны с Россией

Ранее Блинкен заявил, что в американском Конгрессе в настоящее время разрабатывают методы усиления давления на Россию без признания её "страной – спонсором терроризма".

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ТАСС / Carolyn Kaster

Анатолий Симоненко

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