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4 декабря, 21:49

На Украине начали национализацию банка с российскими акционерами

Подоляк: Запущена национализация бывшего "Альфа-банка Украина"

Киев начал национализацию бывшего "Альфа-банка Украина", ранее сменившего название на "Сенс банк". Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире новостного марафона на ведущих телеканалах страны. По данным властей Украины, у банка имеются акционеры российского происхождения.


"Альфа-банк уже прошёл ребрендинг, это уже "Сенс банк" сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой", — подтвердил Подоляк.

По его словам, эта национализация будет не такой сложной, как в 2016 году аналогичная процедура в отношении одного из крупнейших банков страны — Приватбанка, которым владел олигарх Игорь Коломойский. По словам Подоляка, в украинском "Альфа-банке" гораздо меньше частных вкладов.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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