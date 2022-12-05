На Украине начали национализацию банка с российскими акционерами

Киев начал национализацию бывшего "Альфа-банка Украина", ранее сменившего название на "Сенс банк". Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире новостного марафона на ведущих телеканалах страны. По данным властей Украины, у банка имеются акционеры российского происхождения.



"Альфа-банк уже прошёл ребрендинг, это уже "Сенс банк" сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой", — подтвердил Подоляк.

По его словам, эта национализация будет не такой сложной, как в 2016 году аналогичная процедура в отношении одного из крупнейших банков страны — Приватбанка, которым владел олигарх Игорь Коломойский. По словам Подоляка, в украинском "Альфа-банке" гораздо меньше частных вкладов.