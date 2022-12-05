В Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку
В Москве водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Это случилось в Наставническом переулке у дома № 17.
В Москве достают автомобиль из реки. Видео © LiFE
Что стало причиной происшествия, ещё выясняется. На месте ЧП работают оперативные службы города. Туда подогнали кран, чтобы достать машину из воды.
Столичный Дептранс сообщает, что в районе ЧП занята одна полоса движения из трёх. Инцидент не вызвал затора.
Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками. На улице Вавилова столкнулись автомобили Toyota Avensis и Nissan Liberty.
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